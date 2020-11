Clima, gli Stati Uniti sono ufficialmente fuori dall'Accordo di Parigi

Nel giorno in cui si contano i voti che assegneranno la prossima presidenza degli Stati Uniti, è entrato in vigore il ritiro degli Stati Uniti dall'Accordo di Parigi sul clima, annunciato più di tre anni fa dal presidente Donald Trump. Il passo indietro, ormai ufficiale, è avvenuto in un momento di incertezza su chi avrà le chiavi della Casa Bianca da gennaio. Il candidato democratico, Joe Biden, ha promesso che se vincerà, farà rientrare gli Stati Uniti in quell'accordo che vuole combattere il surriscaldamento climatico e che fu siglato nel 2015.