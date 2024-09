Colonia, forte esplosione e panico in Centro: maxi operazione della Polizia

Colonia, forte esplosione nel centro della città. La deflagrazione è avvenuta in una discoteca. Nella zona del boato è in corso un'importante operazione di Polizia.

Un'esplosione ha colpito questa mattina, lunedì 16 settembre, il centro della città tedesca di Colonia: lo riferisce il quotidiano tedesco Bild. Secondo le forze dell'ordine locali, la polizia sta conducendo un'operazione su larga scala nel distretto in cui è avvenuta l'esplosione. La deflagrazione si è verificata all'ingresso del locale Hohenzollernring. La polizia è arrivata in massa ed ha avvertito su X: "L’Hohenzollernring è chiuso tra Rudolfplatz e Friesenplatz. La zona dovrebbe essere evitata". Ulteriori dettagli non sono ancora noti, riferisce il quotidiano.

La violenta esplosione ha danneggiato l'ingresso di una discoteca nel centro di Colonia. Secondo la Faz non ci sarebbero feriti la polizia ha isolato l'Hohenzollernring, area della movida della citta' sul Reno, parzialmente chiusa tra Rudolfplatz e Friesenplatz. Secondo WDR, poco dopo le 6 del mattino un ordigno è esploso proprio accanto alla discoteca Vanity facendo cadere i pannelli del soffitto e mandando in frantumi i vetri delle finestre. L'esplosione, raccontano i testimoni, non è stata particolarmente forte.