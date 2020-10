Come la tecnologia 5G darà forma al nostro futuro

La Texas Scientific Italian Community lancia il primo evento nel formato webinar avente come titolo “How 5G technology is going to shape our future” che si svolgera’ dalle ore 1200 alle 1330 CDT, (0re 1900-2030 orario italiano), il giorno 23 Ottobre 2020.

L’associazione Texas Scientific Italian Community ha, tra i vari compiti, quello di organizzare seminari di carattere scientifico e culturale, di contribuire ad incrementare il networking della comunità scientifica nei vari settori applicativi, dall’aerospazio all'alta tecnologia ed innovazione, biotech, industrie creative, cyber tech, medicina, umanistica e della scienza in genere.

Nello spirito di promuovere dialogo e cooperazione in ambito tecnologico, uno dei temi più caldi negli ultimi dodici mesi èstato quello del lancio in molti paesi del 5G, in cui gli Stati Uniti hanno assunto un ruolo primario nel capeggiare l’introduzione di questa nuova tecnologia e che ormai vede parecchi altri paesi, tra cui anche l’Italia, in rapida espansione di offerte di nuovi servizi 5G.

Seguendo le note scritte dagli esperti del settore su questa nuova tecnologia, il 5G, oltre ad arricchire l’attuale offerta di telefonia mobile con nuovi servizi, promette di offrire nuove potenzialità in vari settori industriali, allo scopo di migliorarne la produttività.

Il webinar organizzato dalla TSIC vuole offrire una visione del 5G basata sulle applicazioni che ci si potrebbe aspettare di vedere nel prossimo futuro, basandosi sull’esperienza di esperti del settore come Alessandro Di Salvo, VP di Nokia in USA, e Benedetto Di Salvo, VP di Sirti in Italia. Entrambi Italiani, operanti nel settore delle telecomunicazioni da più di vent’anni e in aziende fortemente impegnate nello sviluppo della nuova tecnologia 5G, rappresentano bene la missione dell’associazione nel promuovere dialogo tra Italia e Texas e stimolare l’interesse e la collaborazione, all’interno della comunità scientifica sul tema 5G.

Il webinar inizierà con un introduzione generale della TSIC da parte del Presidente dell’associazione Alberto Pimpinelli, seguito dall’intervento istituzionale, del Console Generale d’Italia a Houston, Federico Ciattaglia, e dalle presentazioni 5G dei due esperti del settore di cui sopra, lasciando spazio alla fine alle domande dei partecipanti.

Gli interessati a partecipare potranno scrivere per registrarsi entro il 22 Ottobre all’indirizzo email: ap19@rice.edu