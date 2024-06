Comunali: colpo di scena a Lecce: si ricontano i voti

Comunali: a Lecce si ricontano i voti, dalle 16

Nuovo colpo di scena alle comunali per la scelta del sindaco di Lecce. Le proiezioni giunte all'alba di oggi (98 sezioni scrutinate su 102, il dati definitivo non e' mai arrivato) parlavano di un ballottaggio tra il sindaco uscente Carlo Salvemini estrazione del centro-sinistra e la senatrice Adriana Poli Bortone, gia' in passato sindaco della citta' barocca, espressione del centrodestra.

Un testa a testa andato avanti per tutta la notte, a causa di alcune obiezioni su presunte irregolarita' sollevate nello spoglio di quattro sezioni pero' le operazioni di conteggio si sono interrotte per poi riprendere su quelle quattro sezioni indicate.

Dalla verifica si avranno notizie certe. Le operazioni di conteggio riprenderanno alle 16 alla presenza della commissione elettorale centrale.