Conduttore tv e compagno steward uccisi e fatti a pezzi. Vendetta d'amore

Sydney, la terribile scoperta: i corpi fatti a pezzi e nascosti nei borsoni da surf

Il giallo che ha tenuto col fiato sospesa l'Australia si è forse risolto, ma l'epilogo è drammatico. Sono stati uccisi il conduttore tv australiano Jesse Baird (26 anni) e il suo compagno Luke Davies (29), un assistente di volo. La polizia australiana ha ritrovato i corpi - riporta Rai News - in un'area rurale fuori Sydney dopo le informazioni fornite da un agente di polizia accusato del loro omicidio. L’uomo arrestato, sospettato di essere l’autore del duplice omicidio, si chiama Beau Lamarre, ha 28 anni e un passato da blogger esperto in interviste ai vip prima di intraprendere la carriera di poliziotto.

Beau Lamarre che in passato aveva avuto una relazione con Baird, è stato accusato dei due omicidi. La polizia ritiene che i due - prosegue Rai News - siano stati uccisi in un'abitazione del centro di Sydney prima di essere caricati in borse da surf e trasportati in una zona di campagna a circa due ore dalla città. I test balistici hanno dimostrato che un proiettile trovato nell'appartamento corrisponde a quello di un'arma da fuoco in dotazione alla polizia.