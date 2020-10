Corea del Nord, Kim Yo-jong riappare in pubblico col fratello Kim Jong-un

Kim Yo-jong, la sorella del leader nord-coreano Kim Jong-un, è riapparsa in pubblico per la prima volta in due mesi di assenza, al seguito del fratello in un viaggio di ispezione nell’area di Kimhwa, colpita dalle recenti alluvioni. Lo riferisce l’agenzia di stampa nord-coreana, Korean Central News Agency, che ha pubblicato le immagini del viaggio nel Sud-Est del Paese in cui si riconosce la sorella di Kim, unica donna in un gruppo di alti funzionari di Pyongyang.

La sua è la prima apparizione pubblica dalla fine di luglio scorso: Kim Yo-jong aveva attratto su di sé l’attenzione internazionale il mese prima, anticipando la distruzione dell’ufficio di collegamento inter-coreano a Kaesong, nel Sud del Paese, fatta esplodere dalla Corea del Nord pochi giorni dopo, destando l’ira di Seul. Secondo l’intelligence sudcoreana, Kim avrebbe accresciuto il suo status e il fratello le avrebbe delegato le questioni degli affari interni e i rapporti con Corea del Sud e Stati Uniti, facendo di lei la de facto numero due del regime.