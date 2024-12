Corea del Sud a rischio golpe, chi è Yoon Suk Yeol: il presidente anti femminista che si crede Churchill

Corea del Sud, Yoon Suk Yeol: il presidente che vuole la legge marziale. Più la bufera per la borsa di Dior della moglie

La Corea del Sud è stata vicinissima a un colpo di Stato, compiuto proprio dal presidente Yoon Suk Yeol che voleva introdurre la legge marziale. Il Parlamento ha votato contro e indotto il presidente a fare un passo indietro. Ma adesso il popolo è in rivolta e chiede a gran voce le sue dimissioni. Ma chi è Yoon Suk Yeol? Intanto va sottolineato un dato, si tratta di uno dei presidenti della Corea del Sud più impopolari della storia. Yoon Suk Yeol, 64 anni, - riporta Il Corriere della Sera - è entrato in politica nel 2021 come candidato presidente; veniva dall’alta magistratura inquirente, e una sua indagine aveva spinto a dimettersi il ministro della Giustizia del presidente prima di lui, Moon Jae In.

Ma il suo indice di gradimento è in perenne picchiata, la settimana scorsa era al 17%, ed era prima del mezzo golpe di ieri. Tra le ragioni dell’impopolarità, secondo un sondaggio Gallup: scarsa comunicativa, carovita imperante, il Parlamento in mano all’opposizione liberale dal voto di aprile, in cui i conservatori (che lui rappresenta) hanno perso. E dire che appena eletto Yoon aveva annunciato che si sarebbe ispirato a Churchill. Un confronto impietoso.

Pesa anche lo scandalo che ha travolto la moglie, filmata mentre accettava una borsa Dior da duemila euro (la legge lo vieta), o la suocera condannata a tre anni per frode. Falco in politica estera, antifemminista — ha abolito il ministero delle Pari opportunità, incolpato le donne della denatalità e promesso una legge contro le false denunce per molestie. Yoon - conclude Il Corriere - può ricordare più Donald Trump che Winston Churchill.