Coronavirus. A Chicago morto un bimbo di un anno, il secondo al mondo

Il Coronavirus non risparmia nessuno. A Chicago , il Governatore dell’Illinois, Jay Pritzker, ha comunicato che è morto sabato per Coronavirus un bambino di solo un anno di età.

’Stiamo cercando di capire-ha detto il Governatore- quale è stata la ragione della morte, se il Covid-19 o qualche patologia pregressa. Ma ora è un momento molto difficile’.

Difficile anche per tutto lo Stato che ha confermato 3500 casi e 50 vittime.E oggi un giovane californiano di 25 anni è stato trovato morto in un hotel nella Coachella Valley.

Il Coronavirus pericoloso per il over 65

Ma a parte questi casi il virus sembra essere veramente pericoloso per gli over 65.

In Cina , a Wuhan,è stato registrato una sola morte di un neonato di soli 10 mesi ma secondo ‘The England Journal of Medicine, che riporta uno studio cinese, il piccolo aveva altre patologie come ostruzione intestinale e mancanza diffusa di vitamine.

Nello studio sono stati analizzati 1300 bambini contagiati. Di questo campione solo tre hanno avuto necessità di terapia intensiva.

In realtà, secondo un altro studio del Centro Americano di Prevenzione sulle Malattie la popolazione oltre i 65 anni, praticamente il 17% del Paese, è la più vulnerabile al Coronavirus.

Nello studio, limitato nel tempo (dal 12 febbraio fino al 16 marzo)negli Stati uniti la mortalità nei maggiori di 85 anni è tra il 10% e il 27%, nelle persone tra i 65 e gli 84 anni questa percentuale scende dal 3% all’11%.

La mortalità cala poi decisamente al 2% , tra i 55 e i 64 anni e meno dell’1% tra i soggetti fra i 20 e 54 anni.

Fino a questo momento nessuna vittima negli Stati Uniti, a parte il piccolo di Chicago, è al di sotto dei 19 anni.

In ogni caso entrambi gli studi fatti in America e Cina hanno confermato che i giorni sono soggetti a minori complicazioni da Coronavirus. La media in Cina dei morti riguarda persone di 69 anni mentre la media di età di quelli che hanno superato la malattia è di 52 anni.