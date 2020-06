Coronavirus, aumentano i contagi in USA ma Wall Street sembra più sana che mai

‘Oggi abbiamo 40000 contagi di media al giorno nel Paese ma se non prendiamo serie misure potremmo arrivare ad averne almeno 100000, il Governo non sta andando nella giusta direzione’ queste le preoccupanti dichiarazioni del virologo di punta della task force della Casa Bianca dr.Anthony Fauci. Lo scienziato, riconosciuto a livello mondiale per gli studi sull’Aids è attualmente Direttore dell’Istituto Nazionale Americano per le malattie infettive. Più volte da quando è iniziata la pandemia negli Stati Uniti si è scontrato con l’approccio alla malattia, più orientato all’economia del Paese che non alla sicurezza sanitaria, del Presidente Trump.

Più volte Fauci aveva chiesto di raffreddare, senza riuscirci, le ansie di riapertura di molti Governatori, tra cui spiccano in assoluto quelli di Arizona, Texas e Florida.Appunto gli Stati che ora stanno registrando un alto numero di contagiati. E mentre il Paese sta cercando di contenere il virus Wall Street sembra più sana che mai. Un recupero miracoloso nel secondo trimestre, qualcosa che non si vedeva dal 1998

Il Dow Jones e lo S&P 500 hanno recuperato più del 18% e il Nasdaq il 30%. La paura del Coronavirus sembra essere sparita e si è visto invece grande ottimismo soprattutto per le azioni energetiche e tecnologiche. Nondimeno ha aiutato i mercati la spinta dei potenti stimoli del Governo Federale.

Con la pandemia gli Stati Uniti sono caduti in recessione, dopo una crescita continuata di ben 128 mesi.E la recessione non sembra affatto terminata. Mentre la Borsa pare per il momento non soffrire di crisi depressive. Ma il Presidente della Fed, Jerome Powell, ha avvertito che la ripresa economica’ sta avanzando ma è alquanto incerta per la pandemia che è ancora lontana dall’essere sotto controllo’.

Secondo la John Hopkins University la pandemia sta toccando i 10,4 milioni di casi nel mondo e oltre mezzo milione di morti. E sotto controllo, soprattutto negli Stati Uniti, non sembra proprio.