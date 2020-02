Coronavirus: cinque università Usa annullano i corsi in Italia

L'epidemia di coronavirus in Italia ha spinto cinque universita' statunitensi a cancellare programmi per studenti nella penisola, in particolare a Firenze, sottolineando che la decisione presa e' stata "difficile" ma "la salute degli studenti e' la priorita'". Gli studenti della Elon University oggi nel capoluogo toscano rientreranno in patria questa settimana, spiega la Cnn, e proseguiranno i corsi su Internet. Cosi' faranno anche gli studenti della Fairfield University, che ha chiuso i programmi per 142 iscritti a Firenze, per riprenderle in patria il prossimo 15 marzo e on line. La Florida International University ha annunciato la chiusura dei programmi in Italia, Singapore, Giappone e Corea del Sud: gli studenti dovranno tornare immediatamente negli Stati Uniti. La New York University ha sollecitato i propri iscritti a ripartire da Firenze da domani: le lezioni riprenderanno da remoto il 2 marzo. Infine, la Syracuse University, che ha 342 studenti impegnati in programmi in Italia, ha sospeso i propri corsi a Firenze.

Coronavirus: decimo contagio in Spagna, mai in aree crisi

C'e' un decimo caso di contagio da coronavirus in Spagna, un malato a Siviglia ed e' il primo caso dicontagio locale: una persone cioe' che non aveva alle spalle una storia di viaggi in Cina, ne' in nord Italia o in altre zone considerate un focolaio del coronavirus. Ne da' notizia il quotidiano spagnolo El Mundo. E adesso sono 10 in totale i contagiati in Spagna: oltre i due a Madrid, due in Catalogna, quattro a Tenerife, uno a Castellon; gia' dimessi i due primi casi, un altro a Tenerife e un altro a La Gomera.

Terzo contagiato in Croazia, un uomo che lavora a Parma

In Croazia e' stato confermato il terzo test positivo al coronavirus. Comehanno riferito le autorita' sanitarie, si tratta di un uomo che lavora a Parma, e che e' ricoverato in un ospedale di Rijeka (Fiume). I primi due casi registrati si riferiscono a due fratelli gemelli, uno dei quali è risultato positivo al suo ritorno da un soggiorno a Milano tra il 19 e il 21 febbraio.

Coronavirus: Royal Jordanian sospende voli per Roma



La Royal Jordanian Airlines ha sospeso isuoi voli per Roma a partire da oggi e fino a nuovo ordine. Lo riferiscel'agenzia Petra secondo cui l'ad della compagnia giordana, StefanPichler, ha spiegato che la decisione "e' diretta alla salute deiviaggiatori che l'azienda pone al top delle sue priorita', alla luce delcrescete numero di infezioni da coronavirus in Italia e in alcuni paesiasiatici". La Giordania aveva annunciato ieri il divieto di ingresso aiviaggiatori in arrivo dall'Italia.

Coronavirus, primo morto francese a Parigi

Primo morto francese a Parigi per coronavirus. Le autorita' hanno confermato il decesso. Si tratta del secondo nel paese d'Oltralpe, dopo la morte di un turista cinese arrivato dallo Hubei, epicentro dell'epidemia di Covid-19.

Coronavirus, Cina: l'epidemia rallenta: "Picco superato". Usa : "Boom di casi"

Il Coronavirus in Cina fa meno paura, l'epidemia decresce. "In Cina il picco è alle spalle, le misure stanno funzionando e l'epidemia sta rallentando". A preoccupare ora è la Corea del Sud, test su oltre 200 mila fedeli di una congregazione. E gli Usa: "Ci prepariamo a un boom di casi anche qui".

L'epidemia di Covid-19 ha superato la soglia degli 80mila contagi. Mentre diminuiscono i nuovi casi in Cina, il virus si diffonde negli altri Paesi, in particolare in Corea del Sud, Italia e Iran. "Il mondo semplicemente non è pronto a far fronte" al diffondersi del coronavirus, è stato l'allarme lanciato in conferenza stampa a Ginevra dal capo missione dell'Oms in Cina Bruce Aylward, che ha invece lodato le misure di contenimento dell'epidemia prese dalla Cina. "Bisogna essere preparati a fermare la trasmissione" e bisogna farlo "in fretta" è stato il monito lanciato dall'esperto dell'Oms Bruce Aylward. La Corea del Sud resta il secondo Paese dopo la Cina per numero di contagi. Qui le infezioni sono aumentate di 15 volte in una settimana. In Iran i casi confermati di Covid-19 sono ad ora 95, secondo quanto è stato riferito dal ministero della Salute. Molti di questi sarebbero riconducibili al centro religioso di Qom. Intanto il virus si diffonde anche in Europa. Austria, Svizzera, Croazia e la Spagna continentale hanno registrato i primi casi. Le persone risultate positive ai test sarebbero tutte legate all'Italia.

Coronavirus: contagiato militare Usa in Corea del Sud

Un militare statunitense di stanza in Corea del Sud è risultato positivo al test di coronavirus. Lo ha reso noto il Pentagono. Si tratta del primo caso di coronavirus tra le forze armate a stelle e strisce. Il militare contagiato, di 23 anni, è in quarantena nella sua residenza fuori dalla base di Camp Carroll, in una città vicina alla città coreana di Daegu.