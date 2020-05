Coronavirus, danni permanenti all’economia americana se gli Stati non riaprono

‘Esiste un rischio di danno permanente all’economia se gli Stati non cominciano a riaprire dopo il grande stop della pandemia da Coronavirus’ è il monito del Segretario del Tesoro degli Stati Uniti, durante una testimonianza di fronte al Senato.

Dal canto suo il Presidente della Federal Reserve, Jerome H.Powell, ha lanciato un analogo messaggio al Comitato Bancario della Camera Alta. ‘La ripresa-ha detto Powell-potrà ritardare soprattutto se i Governi statali e locali cominceranno a licenziare personale della pubblica amministrazione per problemi di bilancio.

E questo è stato un suggerimento per immaginare un altro pacchetto economico di aiuti per le amministrazioni. Al momento il Congresso con una decisione bipartisan ha approvato un pacchetto di aiuti da tre bilioni di dollari ,una cifra senza precedenti nella storia degli Stati Uniti.

Adesso, una proposta approvata alla Camera da parte dei Democratici circa 3 bilioni di dollari è in attesa( senza speranza) dell’approvazione del Senato in mano ai Repubblicani.

Nel corso del suo intervento Powell ha detto che ‘ esiste una evidenza concreta che quando le persone sono disoccupate per molto tempo questo crea gravi problemi alle loro carriere e alle loro volontà di ritornare a lavorare. Un problema analogo per le piccole e medie imprese che sono la principale macchina per produrre posti di lavoro’.

E la Fed da parte sua ha garantito che i prestiti alle medie imprese e per il Governi statali e locali cominceranno a fine mese.

Anche i 40 milioni di disoccupati ufficiali e un analogo numero di non ufficiali chiedono che non si perda tempo.