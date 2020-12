Coronavirus, in California il virus cresce ad un ritmo insostenibile

Mentre gli Stati Uniti contano i minuti dall’approvazione da parte della FDA dei due più importanti vaccini americani, quella di Pfizer con BioNTech e quello di Moderna, la carenza di letti di terapia intensiva in molti Stati è diventata, in alcuni casi, drammatica.

In California, ad esempio, la situazione è così pesante che in tre Regioni, la California del Sud, l’area della Baia di San Francisco e quella di San Jaaquin Valley è stato istituito il lockdown totale, dove è possibile muoversi solo per le attività essenziali. Lo Stato ha adesso il triste primato di maggior numero di contagi del Paese, ben 1500000 con oltre 20000 morti. Seguono da vicino nella triste escalation il Texas, la Florida e l’Illinois.

Con 10000 positivi in media al giorno e oltre 8.000 decessi, la contea di Los Angeles, e quindi la California, è diventata l'epicentro della pandemia negli Stati Uniti.

Il Covid-19 mostra una crescita ‘ad un ritmo insostenibile’ conferma l’Organizzazione ‘Covid Act Now’ che collabora con università di prestigio come Stanford, Harvard e Georgetown. La stessa Organizzazione aggiunge ‘Se questa tendenza continua, il sistema ospedaliero potrebbe non reggere’.

La situazione critica si estende però anche in altri Stati, come Oklahoma, New Mexico o New Jersey, dove gli ospedali stanno cominciando a non avere letti disponibili nelle loro unità di terapia intensiva.

Un altro studio del New York Times ha rivelato che a El Paso, città di confine del Texas, gli ospedali avevano a disposizione solo 13 dei 400 letti di terapia intensiva, mentre ad Albuquerque, nel New Mexico, la disponibilità era terminata.

I dati sui ricoveri del Covid-19 Tracking Project, di proprietà della rivista The Atlantic, mostrano che il numero di pazienti ricoverati con il virus in tutto il paese è raddoppiato dall'inizio di novembre nell'ultimo mese.

E le basse temperature invernali non stanno aiutando a frenare la pandemia. Un avviso del CDC ( il Centro Nazionale per il Controllo delle Malattie) ha ricordato che "con l'avvicinarsi del freddo, le persone trascorrono più tempo al chiuso, le vacanze sono più frequenti e quindi, purtroppo,infezioni, ricoveri e le morti nel Paese continuano a crescere’.

E comunque sono ancora pochi gli Stati che sembrano aver preso con grande serietà questa minaccia. Dal 20 gennaio però, un attimo dopo il suo insediamento, Joe Biden ha promesso di mettere in atto tre provvedimenti: 100 giorni di mascherine obbligatorie in tutti gli Stati Uniti, un milione di persone vaccinate nello stesso periodo e il ritorno in sicurezza degli studenti a scuola. Insomma una sorta di New Deal post pandemia.