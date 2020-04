Coronavirus. L’America ferma le retate di lavoratori immigrati irregolari.

‘Chiediamo che vengano tutti quelli che anno dopo anno sono qui a lavorare nei campi. Ho preso un impegno con gli agricoltori e per questo non stiamo chiudendo la frontiera’ la frase di Trump del 1 aprile è stata qualcosa di insolito. Una quasi rivoluzione rispetto a quando Trump, con l’economia a gonfie vele, ripeteva come un mantra ’comperiamo americano e assumiamo americani’.

Solo un’epidemia di questo tipo poteva costringere l’Amministrazione americana ha scrivere un documento che di fatto riconosce, in questo periodo, l’esistenza dei lavoratori immigranti irregolari.

Infatti a metà marzo la Polizia di frontiera (ICE) ha annunciato di fermare le retate e la detenzione di immigrati irregolari ( come da Trump sempre richiesto) salvo mantenere la guardia sopra quelli considerati pericolosi.

Coronavirus. L'America non puo' fare a meno di molti lavoratori irregolari

Adesso il virus sembra voler mettere alla luce certe incoerenze sia dell’economia americana che della politica.

Ora la raccolta della frutta e dei vegetali è diventata un servizio essenziale e gli agricoltori hanno bisogno di braccia. Braccia che, fra l’altro, non possono venire disperse pericolosamente in termini di infezione, da continue retate dei Servizi immigrazione. Pure la salute dei migranti deve essere rispettata e poi senza di loro come si farebbe il raccolto?.

Nessuno deve, per paura dell’attività della polizia anti immigrazione , evitare di andare in ospedale e magari girare infettando tanta altra gente.

Solo in California, secondo uno studio dell’Università della California, sono impiegati nell’agricoltura circa 800000 persone. Tutti stagionali per la raccolta della frutta e della verdura. Come cquella delle fragole, che inizia a giorni, o delle albicocche a maggio. Un mare di gente, che per oltre il 60%, non ha documenti. Ma senza di loro non si potrebbe avere frutta fresca nei supermercati.

Con la pandemia da Coronavirus questi lavoratori, ironia della sorte , sono diventati essenziali perché senza di loro si rompe la catena alimentare.

Per questo il sindacato, ed anche in questo caso la contraddizione è evidente, ha inventato una specie di salvacondotto temporaneo in mano ai lavoratori ‘illegali’ dove è scritto il nome del lavoratore e l’azienda agricola per cui lavora. In caso di fermo da parte della polizia sarebbe garantita la non espulsione.

Tutto questo ha scatenato la pressione degli imprenditori che chiedono di avere meno controlli dell’Immigrazione per questi lavoratori onde evitare il fallimento dell’economia e dall’altra le proteste di quegli imprenditori che invece chiedono di non abbassare la guardia sull’immigrazione illegale proprio in questa drammatica situazione. Un conflitto deflagrante.

Anche perchè la crisi innescata dalla pandemia ha messo in evidenza l’importanza degli immigrati nell’economia americana. Senza di loro si bloccherebbe molto alimentare.

Coronavirus.L'America non puo' fare a meno di molti lavoratori irregolari

Altro genere di lavoratori ma altrettanto essenziali e di cui l’America ha ora necessità sono i medici e gli infermieri. Medici e sanitari che abbiano competenze in particolare sul Coronavirus. E per questo l’Amministrazione Trump ha emanato una direttiva ai consolati per snellire le pratiche di richiesta di visto per queste figure professionali. All’appello in questo senso sulla pagina web del Dipartimento di Stato ha richiamato un altissimo numero di risposte di professionisti che hanno visto la possibilità di ottenere un visto rapido, che in altre occasioni avrebbe richiesto anni.

Anche se l’alto numero di richieste ha costretto, in un secondo tempo, il Dipartimento a specificare meglio che questa possibilità veniva data solo a chi già aveva avanzato la domanda come lavoratore o studente. Persone cioè che erano già pronte a venire.

Altra richiesta determinata dall’epidemia un aumento di 35000 visti per quest’anno di lavoratori stranieri temporanei impiegati nei settori del turismo e delle catene alberghiere.

E forse il virus ha fatto capire all’America che, di tanti stagionali, regolari o meno, impegnati soprattutto nelle costruzioni e nell’alimentare non puo’ fare a meno. Pena il blocco di settori vitali.