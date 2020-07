Coronavirus, l'Austria richiude scuole e asili. Boom di contagi: "Preoccupante"

L'emergenza Coronavirus non è finita. La dimostrazione arriva dall'Austria, che era stato uno dei primi Paesi in Europa a riaprire tutto. Un focolaio scoppiato in una chiesa di Linz in Tirolo, molto frequentata anche da migranti, ha fatto esplodere di nuovo l'epidemia con un boom di contagi. Il governo ha deciso di adottare misure drastiche, chiudendo - si legge sul Giornale - in ben cinque distretti tutti gli asili e le scuole.

Negli ultimi giorni il paese ha registrato un imprevisto aumento di casi con un totale di 677 persone attualmente positive su un totale di 17.860 individuate mediante tampone. In un solo giorno il numero dei nuovi positivi ha superato le 129 unità, come non accadeva dall’inizio di aprile, quando l’infezione era ancora in fase acuta. Anche se nelle ultime 24 ore il dato è nuovamente calato a 42, il governo è corso ai ripari. Il ministro della Salute, Rudolf Anschober (Verdi), nel disporre la chiusura degli edifici scolastici, ha definito il recente aumento di nuove infezioni "preoccupante". Mentre il governatore dell’Austria superiore, Thomas Stelzer, ha espresso "l’urgente raccomandazione" di annullare gli eventi in ciascuno dei cinque distretti.