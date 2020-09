Coronavirus, l’OMS è corrotta e l’America non parteciperà ad alcun progetto

'L’OMS è corrotta ed è parte dell'iniziativa ed allora gli Stati Uniti non parteciperanno allo sforzo globale per sviluppare, fabbricare e distribuire tra le popolazioni mondiali un qualsiasi vaccino contro il Coronavirus’è questa la pesante dichiarazione dell’Amministrazione Trump che già, qualche mese fa, si era staccata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Il ritiro formale degli Stati Uniti dall’OMS è previsto a metà del 2021, ma i fondi americani riservati all’Agenzia sono già stati congelati. Il motivo dello scontro è stata l’accusa all'Organizzazione, da parte di Donald Trump, di aver gestito male e di aver ‘coperto' lo sviluppo della peggior pandemia del secolo e soprattutto gli errori della Cina.

‘Gli Stati Uniti continueranno ad appoggiare i partner internazionali per assicurare il veloce sviluppo del vaccino e la sconfitta del Coronavirus, però non lavoreremo accanto a tutte le organizzazioni che sono vicine alla corrotta OMS e alla Cina’ così le dure parole di Judd Deere, portavoce della Casa Bianca, a riguardo della partecipazione americana alla piattaforma Covid-19 Vaccines Global Access (COVAX).

COVAX è una piattaforma diretta dall'OMS a cui dovrebbero fare parte oltre 170 Paesi con l’obiettivo di organizzare un’alleanza globale per le vaccinazioni e l’immunizzazione (GAVI). Il progetto COVAX intende scoraggiare l'accumulo di un vaccino nel paese che lo riceve per primo ed invece concentrare gli sforzi sull'assegnazione delle priorità alle persone ad alto rischio in tutto il mondo una volta ottenuto. Gli Stati Uniti lavorano su accordi bilaterali con aziende farmaceutiche e non intendono fare parte dell'iniziativa globale.

A questa posizione la OMS ha dichiarato che ‘E’ possibile portare avanti entrambe le cose.Mentre si fanno accordi bilaterali, si può effettivamente scommettere su un numero maggiore di possibili vaccini’.

All'inizio, il governo degli Stati Uniti era riluttante a dissociarsi da Covax voltando di fatto le spalle alla diplomazia sanitaria, ma poi si è fatta larga la convinzione che gli Stati Uniti stiano lavorando su un sufficiente numero di potenziali vaccini e quindi possano fare da soli. Dall’inizio della pandemia in America Trump si è scagliato contro l'OMS accusandola di aver agito nell'interesse della Cina e di essere ‘corresponsabile' di quanto accaduto.'Il silenzio dell’OMS-aveva più volte detto il Presidente- di fronte alla scomparsa di ricercatori e medici e le nuove restrizioni alle informazioni sulle indagini relative alle origini del Covid-19,da parte della Cina, è profondamente preoccupante’.

E’anche vero che questa uscita dall’OMS prevista per il 2021 dipende dal risultato delle elezioni poichè, in caso di una vittoria democratica, la decisione potrebbe essere totalmente cambiata.