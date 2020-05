La Germania punta a riaprire tutti i confini da metà giugno, revocando le misure restrittive adottate per contrastare il coronavirus.

Lo ha annunciato il ministro dell'Interno, Horst Seehofer, precisando che Berlino, come Parigi, Vienna e Berna, ha "il chiaro obiettivo della libera circolazione in Europa da metà di giugno", mentre allentamenti dei controlli su alcune frontiere sono già previsti per questa settimana.