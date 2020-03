Coronavirus, Londra ha sempre più paura: si valuta il lockdown fino a giugno

Tre mesi interi in lockdown, con le attuali misure di confinamento: e' la previsione dell'epidemiologo britannico principale consulente del governo di Boris Johnson, Neil Ferguson, in relazione al tempo in cui i britannici dovranno rimanere a casa per frenare l'epidemia da Covid-19. "Dovremo mantenere queste misure in atto, a mio avviso, per un periodo di tempo significativo, probabilmente fino alla fine di maggio, forse anche all'inizio di giugno", ha detto al Sunday Times. "Maggio e' (una scadenza) ottimistica". Il ministro portavoce del governo britannico, Michael Gove, ha avvertito i cittadini che "devono prepararsi a un periodo significativo di lockdown" per fare fronte alla pandemia di Covid-19. E il premier ha deciso che fara' recapitare trenta milioni di lettere alle famiglie della Gran Bretagna per chiedere loro "di seguire le regole".