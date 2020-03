Coronavirus: negli Usa oltre 1000 casi, l'Australia chiude agli italiani

Coronavirus, la situazione nel mondo: oltre 1000 casi negli Usa, l'Australia chiude agli italiani

Il Coronavirus non risparmia le altre parti del mondo e oltre all'Italia e all'Europa finisce anche oltreoceano. Negli Usa confermati 31 morti, mentre i dati della Johns Hopkins University parlano di 1.025 casi confermati con nuovi contagi in Florida e Michigan. Il primato riguarda lo Stato di Washington con 279 casi, seguito dalla California con 178 e da New York con 173. L'Australia invece ha vietato l'ingresso ai viaggiatori in arrivo dall'Italia, come annunciato dal premier Scott Morrison

Anche in Corea del Sud casi in aumento

La Corea del Sud ha registrato 242 nuovi casi interrompendo il trend al ribasso intrapreso da almeno cinque giorni (131 annunciati ieri, 248 domenica, 367 sabato, 438 venerdì e 518 giovedì). Le infezioni totali ora sono salite a 7.755, ma preoccupa anche l'andamento delle infezioni a Daegu e a Seul, dove da ultimo un call center è diventato un focolaio del virus.

Francia e Inghilterra: Macron valuta nuove misure, contagiata la ministra Nadine Dorries

In Francia, l’Esecutivo di Emmanuel Macros non esclude misure di contenimento drastiche come in Italia, e sta cercando di trovare una risposta al grave rallentamento economico. "Oggi, non è necessario prendere decisioni come in Italia, ma se domani o dopodomani ci fosse motivo di farlo, lo spiegheremo e forse li prenderemmo ", ha detto il presidente francese. In Inghilterra invece contagiato la ministra della Salute, Nadine Dorries. Cresciuto il numero dei contagiati: da 319 delle scorse ore a 373.

Panama e Indonesia, ci sono i primi morti

Un uomo di 64 anni è il primo morto a Panama, come ha annunciato il ministro della sanità panamense Rosario Turner. In totale sono otto persone le persone contagiate, uno delle quali in terapia intensiva. Anche l'Indonesia ha registrato il suo primo decesso: una donna straniera di 53 anni, come riporta la Bbc. Il Paese ha altri 26 casi confermati.