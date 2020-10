Coronavirus, positiva anche McEnany la portavoce della Casa Bianca

Kayleigh McEnany, l’addetta stampa della Casa Bianca, è positiva al Covid-19. La giovane professionista che per mesi si è confrontata, senza mascherina, con il plotone dei giornalisti nelle giornaliere conferenze stampa lo ha comunicato oggi in un tweet. McEnany ha detto di non avere avuto sintomi e di essere stata sempre negativa ai precedenti tamponi. McEnany, è la quarta addetta stampa dell’epoca di Trump. Ha assunto l’incarico in piena pandemia ad aprile dopo essere stata addetta stampa nella campagna del Presidente.Laureata ad Harvard si è fatta notare dal Presidente durante le elezioni del 2016 quando commentava i fatti politici per la CNN. Dopo le elezioni è diventata la ’ spokeperson’ per i Comitato Nazionale Repubblicano.

McEnany è l’ultima, in ordine di tempo, ad essere testata positiva nello staff del Presidente. La diagnosi di McEnany’s è un duro promemoria di quello che non è stato fatto in termini di pratiche di sicurezza per difendersi dall’infezione. Lei stessa ha continuato a sottrarsi pubblicamente all'uso della mascherina nei giorni trascorsi con il presidente Donald Trump e con molti altri membri dello staff e consiglieri esterni.

Era prevista una sua partecipazione oggi a Fox News e l’apparizione è stata cancellata. La donna ha comunicato che comincerà la quarantena rimanendo isolata.

Quando la Casa Bianca stava cercando di rintracciare i contatti all'indomani della diagnosi di positività della principale consigliera di Trump, l’ex modella Hope Hicks, si è visto che la Mc Enany era stata a contatto sia della prima che del Presidente in un viaggio di raccolta fondi nel New Jersey. Ma in ogni caso ha sempre confermato che era negativa ai test giornalieri fatti dal giovedì passato, ultimo giorno di briefing con i giornalisti.

Ma venerdì era a Fox News a parlare con i giornalisti senza maschera alcuna e pure il giorno successivo.

Ma sono molte le persone nel giro vicino a Donald Trump che sono risultate positive. Ormai la Casa Bianca sta diventando una specie di hot point. Ad oggi oltre Hope Hicks, anche Nick Luna , la guardia del corpo del Presidente, un altro addetto stampa, il primo consigliere della Casa Bianca Kellyanne Conway, il responsabile della campagna del Presidente, Bill Stepien,e poi la repubblicana Ronna McDaniel, il primo Governatore del New Jersey Chris Christie, i senatori repubblicani Tom Tillis, Mike Lee e Ron Johnson.

Un cluster, la White House, da tenere sotto osservazione.