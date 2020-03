Coronavirus, Putin ferma la Russia: "Restate a casa per una settimana"

Anche la Russia "non può isolarsi dalla minaccia del coronavirus perché è impossibile bloccarne completamente la penetrazione nel Paese, ma stiamo lavorando in modo professionale, organizzato e produttivo". Lo dice il presidente Vladimi Putin in un discorso rivolto alla Nazione, lo stesso che per contenere l'epidemia ha annunciato di voler introdurre "una settimana di stop alle attività non essenziali dal 28 marzo al 5 aprile".

"State a casa", ha detto Putin in televisione che ha comunque assicurato comunque il pagamento degli stipendi. Rinviato ance il referendum sulle riforme costituzionali, programmato per il 22 aprile.