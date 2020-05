Coronavirus: "Rischio basso", così l'Europa due giorni prima di Codogno

Nel documento finale della riunione dei delegati del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ecdc) che si svolse in Svezia il 18-19 febbraio visionato da Repubblica ed El País, la diffusione del Covid 19 nel continente viene reputata "sotto controllo" e occupa solo 20 dei 130 punti conclusivi. Meno di 72 ore dopo l'Italia individuerà il "paziente 1"

Dal verbale di quella riunione, di cui dà conto oggi El Paìs in chiave spagnola e di cui l'Adnkronos ha copia, emerge un quadro che, letto con il senno di poi, può portare a gettare la croce sugli esperti. Ma vale sempre l'avvertenza che nessuno è in grado di predire il futuro".

Caveat a parte, a meno di 48 ore dalla diagnosi di Codogno, arrivata grazie all'intuizione di un'anestesista, gli esperti dell'Ecdc consideravano "basso" il rischio rappresentato dalla Covid-19 per i sistemi sanitari europei. O meglio, per gli esperti dell'Ecdc il 18 febbraio 2020, "la valutazione del rischio" per i servizi sanitari "è bassa per le prossime 2-4 settimane", valutazione basata sul fatto che "l'influenza raggiungerà il picco nelle prossime settimane e che la trasmissione della Covid-19 inizierà successivamente". Quindi, l'Ecdc ha visto arrivare la malattia che di lì a poco avrebbe messo a dura prova i sistemi sanitari occidentali.