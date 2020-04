Coronavirus, Spagna avvia la fase due: i bambini possono uscire

Da oggi entra in vigore la revoca parziale delle misure di lockdown per i minori di 14 anni in Spagna, che potranno così uscire in strada per la prima volta dopo 44 giorni di confinamento, ordinato dal governo per contenere l'epidemia di Covid-19. La direttiva del ministero della Salute sul tempo libero dei minori è stata pubblicata ieri sera sulla Gazzetta ufficiale.

Le nuove condizioni di lockdown permetteranno a 6,3 milioni di cittadini sotto i 14 anni di uscire di casa un'ora al giorno tra le 9 e le 19, rimanendo nel raggio di un chilometro dalle proprie abitazioni e accompagnati da un adulto. Sono autorizzati skateboard e biciclette, ma i parchi pubblici rimarranno off-limits. Ogni adulto potrà accompagnare un massimo di tre bambini, che vivono con lui. I bambini con sintomi di Covid o che sono in quarantena per aver avuto contatti con contagiati, non potranno ovviamente uscire.

Le altre restrizioni rimangono in vigore al momento, ma il governo del premier Pedro Sanchez sta valutando un loro ulteriore allentamento nella seconda metà di maggio.