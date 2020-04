Coronavirus, stop agli affitti? No, Adidas fa retromarcia. Pagherà

Dopo essere stato messo alla gogna, Adidas fa marcia indietro e annuncia che pagherà gli affitti nonostante la chiusura dei propri store a causa della pandemia di Coronavirus, a renderlo noto è PamBiancoNews.

Negli scorsi giorni, infatti, il player tedesco è finito sotto attacco per aver affermato che avrebbe sospeso il pagamento degli affitti dei propri negozi in Germania, in quanto il Governo tedesco, in questi momenti di difficoltà economica, ha deciso di vietare lo sfratto, con la possibilità inoltre di ritardare i pagamenti per la locazione. Una decisione, quella di Adidas, che aveva addirittura fatto smuovere la classe politica (oltre al pubblico dei social network), esterrefatta che un’azienda finanziariamente solida come Adidas potesse avvantaggiarsi di una disposizione pensata per le aziende più piccole e in difficoltà.

Ieri, invece, il colosso dello sportswear si è scusato e ha affermato che pagherà regolarmente per i propri affitti. “Abbiamo fatto un errore e abbiamo perso molta fiducia”, sono le parole di Adidas riportate da Wwd. “Potrebbe volerci del tempo per riconquistare quella fiducia. Ma faremo qualsiasi cosa per far sì che questo accada”.

In ogni caso, Adidas ha fatto anche sapere che, nonostante le dimensioni e la solidità dell’azienda, anche per lei non sono tempi facili e potrebbe aver bisogno, a un certo punto, di ricorrere all’accesso al credito.

Proprio in questi giorni, Adidas ha fatto sapere di voler sospendere il suo piano di buyback di azioni da un miliardo di euro, tutelando così la liquidità del gruppo in un momento in cui gli store in Nord America e in Europa sono chiusi.