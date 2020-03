Coronavirus, Usa previsioni drammatiche: "Potremmo avere 100-200 mila morti"



L'emergenza Coronavirus riguarda tutto il mondo, non solo l'Italia. Ormai è una pandemia e il nuovo epicentro sembrano diventati gli Stati Uniti, con numero di contagiati esponenziale e fuori controllo, tanto che Trump è già tornato sui sui passi sull'ipotesi di riapertura a Pasqua. Il presidente - si legge sul Corriere della Sera - ha cambiato idea dopo aver ascoltato le previsioni degli scienziati arruolati dalla Casa Bianca: sono angoscianti. Anthony Fauci, il virologo di riferimento, avverte: "Potremmo averemilioni di persone contagiate e i morti saranno tanti, tra i 100 e i 200 mila". Deborah Birx, coordinatrice della Task force anti Covid- 19, aggiunge: "Nessuna città riuscirà a sfuggire al contagio. Ovunque potrebbe esserci un’epidemia simile a quella di New York". Sono estese, dunque, per un altro mese le cautele adottate quindici giorni fa: non uscire, se non per reali necessità e mantenere la distanza sociale. Ora sono circa 2mila, a fronte di oltre 125 mila casi positivi. L’epicentro dell’emergenza americana resta New York, con la metà dei contagiati nell’intero Paese e 965 morti. Il governatore Andrew Cuomo si prepara a misurarsi con uno scenario molto pesante: "Non siamo arrivati all’apice, andrà molto peggio".