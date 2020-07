Coronavirus: zero contagi a Pechino, prima volta da giugno

Pechino non registra nuovi casi di contagio accertati da Covid-19 per la prima volta dall'11 giugno, vale a dire dallo scoppio del focolaio al mercato all’ingrosso di generi alimentari Xinfadi, nel distretto sud-occidentale di Fengtai della capitale cinese, che ha provocato 335 nuovi contagi. In base all’ultimo conteggio della commissione nazionale per la Sanità, a livello nazionale sono otto i nuovi casi di contagio, tutti provenienti dall’estero, mentre a Pechino si registra un solo caso di contagio asintomatico, categoria che viene conteggiata a parte rispetto ai contagi accertati. Il focolaio del mercato Xinfadi ha provocato un innalzamento del livello di allerta nella città, dove oltre 11 milioni di persone, circa la metà della popolazione di Pechino, sono state sottoposte al test dell’acido nucleico. La situazione, dopo giorni di bassi contagi, si sta stabilizzando e migliorando, ha commentato la vice direttrice del centro per il controllo e la prevenzione delle malattie della capitale, Peng Xinghuo.