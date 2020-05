Coronavirus,l’America riapre tra paure,regole e party in piscina

Sembra che, per una parte degli americani, i quasi 100000 morti a causa del Coronavirus siano già stati dimenticati. Come pure sembrano essere state messe da parte le linee guida del Governo che prevedono soprattutto la social distancing e l’uso di mascherine. Non tutto il Paese è così ma molti avvenimenti hanno lanciato campanelli d’allarme.

Nell'ultimo week end si sta celebrando il Memorial Day nel ricordo dei Caduti in guerra. Tradizionalmente il fine settimana del Memorial rappresenta l’inizio dell’estate negli Stati Uniti. Quest’anno la giornata, oltre a quello tradizionale, molto sentito nel Paese con tutte le bandiere americane a mezz’asta, un altro valore molto particolare, quello del riprendersi la libertà perduta dopo due mesi di lockdown. Infatti in questo week end quasi tutti gli Stati, spinti dalle pressioni di Trump all’esterno e dai residenti all’interno hanno cominciato ad allentare le misure e a riaprire gli Stati.

E quello che si è visto, non dappertutto, ma in molte aree, non fa ben sperare sulla capacità responsabile degli americani di difendersi dal virus che ancora sta circolando.

In Florida,Georgia, Michigan, Indiana e Virginia molte spiagge sono state invase da persone senza mascherina che poco hanno fatto per evitare assembramenti pericolosi. Già un paio di volte in California il Governatore aveva aperto le spiagge, quella di Jacksonville in particolare, ma è stato costretto a richiuderle dopo un fine settimana senza freni.

Hanno fatto impressione le immagini virali in televisione delle centinaia di giovani in Missouri che hanno festeggiato il week end in un mega party in piscina. Una festa analoga era stata organizzata qualche giorno prima in Arkansas con la conseguenza di un secondo picco di casi da Coronavirus.

‘Mi sono chiesto-ha detto il Governatore di New York Andrew Cuomo-quante persone saranno infettate tre giorni dopo un’azione irresponsabile’. Ma le pressioni di Trump, le cause legali dei cittadini contro lo Stato e le manifestazioni lo hanno costretto ad allentare la chiusura ed aprire pure qualche spiaggia.

Le autorità sanitarie hanno continuato a ripetere che il virus sta ancora circolando e che è necessario rinforzare il controllo sul rispetto delle misure di sicurezza nei locali, bar e ristoranti che hanno riaperto. ‘Social distancing, lavarsi le mani, indossare le mascherine per proteggere gli altri e noi stessi’ è il mantra ripetuto dappertutto da Stephen Hahn, direttore del Ministero della Salute, ma che non sembra essere stato percepito da tutti.

Centinaia di multe per non rispetto delle misure sono piovute a Houston su locali e residenti dove il Sindaco ha aumentato controlli. ‘La realtà-ha detto il Sindaco Turner Sylvester-che c’è troppa gente che sta assieme senza il rispetto delle regole. Nessuna distanza di sicurezza, poche maschere’.

E i casi di contagio non si sono fermati nemmeno nel week end. Quasi 1.700.000 e molto vicina la soglia psicologica dei 100000 morti.

In North Carolina è stato registrato il più alto numero di nuovi casi in un solo giorno, come pure in Maryland, Virginia e Illinois e in altri stati non si è ancora vista una flessione dei contagi.

Preoccupa il trend in crescita a Washington e i sanitari ancora non hanno capito il motivo.Dopo 11 giorni di continua discesa di infetti, le autorità hanno riaperto e dopo due soli giorni si è notata un’inversione di tendenza, i contagi sono ripartiti.

Dal Dipartimento della Salute della città, il Direttore LaQuandra Nesbitt ha confermato che 'per riaprire appieno dobbiamo considerare due fattori, un tasso di positività di meno del 20% e una capacità di letti in ospedale ridotta dell’80%.Oggi abbiamo il 19% e il 74%’.

A livello nazionale il Governo ha bloccato tutti i voli dal Brasile, ad eccezione per i cittadini americani. La pandemia nel paese sudamericano è esplosa in maniera esponenziale.

E nonostante le prime fasi di riapertura, obbligate da una crisi economica senza precedenti, nessuno è davvero sicuro che il dramma Coronavirus sia del tutto passato.