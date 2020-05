Esteri

Venerdì, 1 maggio 2020 - 16:05:00 Coronavirus.Le prime misure di Cuomo per riaprire New York City Metro chiusa 4 ore al giorno per sanificare e app di controllo per le persone di Daniele Rosa

(fonte Lapresse) 24000 contagi e 18000 vittime fino ad ora a New York City. 4600 nuovi casi e 306 morti nella giornata di ieri hanno fatto dire al Governatore Andrew Cuomo che ‘ un ottimista direbbe che il trend è in discesa, un realista direbbe che c’è una grande quantità di pena e dolore’. E mentre il virus continua a circolare Cuomo sta pensando alla fase due, quella della riapertura per tornare ad un modello di normalità differente. La prima misura messa in cantiere riguarda i trasporti, soprattutto le metropolitane che a New York operano 24 ore su 24. Dal 6 maggio i trasporti si fermeranno ogni giorno nella notte dalla 1 alle 5 per permettere la totale sanificazione dei treni. A parziale sostegno aggiuntivo ci saranno autobus per aiutare i lavoratori durante le ore senza treni. Altra misura programmata la tracciabilità dei contagi , dei positivi nella città e dei contatti avuti con infettati. E qui Cuomo ha messo alla guida di questo progetto un calibro da novanta quale è il miliardario Michael Bloomberg con la sua fondazione Bloomberg Philantrophies insieme all’Università John Hopkins e il Ministero della Salute. Per realizzare questo progetto si stanno raccogliendo contatti, tra i 6000 ai 17000 che daranno una mappatura dei contagi. In questo programma verranno infine inseriti anche i due Stati confinanti, New Jersey e Connecticut che hanno avuto rispettivamente 118000 e 28000 casi e 7200 e 2200 vittime.