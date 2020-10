Covid, Cina: caduti i vertici della Sanità a Qingdao dopo il focolaio

Covid, Cina: sospeso il direttore municipale per la Sanità

Cadono le prime teste a Qingdao, dopo il ritorno del contagio da Covid-19. Il Partito Comunista locale ha sospeso il direttore della Commissione municipale per la Sanità, Sui Zhenhua, dopo l’emergere di un focolaio nella città dove sono in corso test sui nove milioni di abitanti. Sui è stato sottoposto a indagine, e stessa sorte è toccata al vice segretario del Partito Comunista del Chest Hospital della città, Deng Kai, rimosso dall’incarico.

Covid, Cina: 13 casi di contagio a Qingdao

Ad oggi sono tredici i casi di contagio confermati nella città portuale cinese, dopo che un caso asintomatico del mese scorso è stato ricatalogato come accertato nel bollettino odierno diffuso dalla Commissione Nazionale per la Sanità. Il focolaio ha fatto seguito alla settimana di feste per la fondazione della Repubblica Popolare Cinese, in cui la città è stata visitata da 4,47 milioni di turisti, secondo i dati governativi cinesi. A oggi, sono 85.622 i casi di contagio da Covid-19 confermati in Cina dall’inizio dell’epidemia, mentre il totale dei decessi rimane fermo a quota 4.634.