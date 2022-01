Covid Gb, Ricciardi: "Revoca del Green Pass errore. Tra 2-3 settimane..."

Covid, Ricciardi: "Via il Green Pass nel Regno Unito? Risalita dei casi tra 2-3 settimane"

Nel Regno Unito "Johnson sta commettendo l'ennesimo errore nella gestione di una pandemia in cui ha sbagliato praticamente tutto. Ma la popolazione è compiacente e si accorge dell'errore solo quando va in ospedale. Come si fa a togliere le mascherine nelle scuole quando non si vaccinano i bambini piccoli? C'è un serbatoio enorme" per il virus. Così Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministro della Salute e docente di Igiene all'università Cattolica, ospite di 'Agorà' su Rai Tre, ha commentato le scelte del governo inglese di riaprire tutto.

''Vedremo tra 2-3 settimane una risalita dei casi - prosegue Ricciardi - C'è stata una diminuzione dei contagi per la campagna vaccinale e per le restrizioni che sono state adottate. Se si tolgono le misure, si dà un via libera a tutti e viene a mancare anche il comportamento responsabile della popolazione''.

Leggi anche

Governo choc: deposita atto al Senato prevista proroga emergenza dicembre 2022

Covid, Bassetti spiega perché i morti sono così tanti. La rivelazione

Enrico Mentana torna a condurre il TgLa7 dopo 10 giorni: "Ho avuto il Covid"