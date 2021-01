Covid, Google mette a disposizione strutture e fondi per la vaccinazione

​Google ha deciso di mettere a disposizione le sue sedi come eventuali siti di vaccinazione negli Stati Uniti per accelerare il contrasto al Covid-19.

L'amministratore delegato Sundar Pichai ha dichiarato nel blog dell'azienda che l'iniziativa rientra nel piano da 150 milioni di dollari per promuovere l'educazione e l'accesso equo al vaccino. "Renderemo disponibili alcune strutture selezionate di Google - come edifici, parcheggi e spazi aperti - se dovesse essere necessario. Questi siti saranno aperti a chiunque abbia diritto al vaccino sulla base delle linee guida statali e locali".

Google ha inoltre sottolineato che collaborerà con il fornitore di servizi sanitari One Medical, e con le autorità sanitarie pubbliche, per aprire siti per le vaccinazioni a Los Angeles e nell'area della baia di San Francisco, così come nello stato nord-occidentale di Washington e a New York. Pichai ha detto che i nuovi fondi stanziati da Google includeranno 100 milioni di dollari in sovvenzioni pubblicitarie, volti a diffondere informazioni relative ai vaccini, per la US Centers for Disease Foundation, l'Organizzazione Mondiale della Sanità e le organizzazioni non profit di tutto il mondo e 50 milioni di dollari per le agenzie di sanità pubblica.

La notizia arriva giorni dopo che Amazon ha offerto la sua vasta struttura logistica per contribuire alla riuscita del piano del presidente Joe Biden di somministrare 100 milioni di dosi di vaccino nei suoi primi 100 giorni di mandato.