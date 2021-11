Covid: un contagio tra i visitatori, chiude Disneyland Shanghai

Disneyland Shanghai chiuso per un contagio Covid

Disneyland Shanghai e' stata di nuovo chiusa a tempo indeterminato, dopo il rilevamento di un unico caso di Covid-19 tra i suoi visitatori. La decisione rientra nella strategia 'zero contagi' delle autorita' cinesi, ulteriormente rafforzata in vista delle Olimpiadi invernali di febbraio. Il colosso asiatico guarda con apprensione alla ricomparsa di casi di Covid a fine ottobre nel Nord del Paese e nella capitale, Pechino. Nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino ufficiale, sono stati registrati 92 infezioni, il dato piu' alto da meta' settembre.

In questo contesto lo Shanghai Disneyland Park, inaugurato nel 2016, ha dovuto chiudere i battenti dopo la scoperta di un caso positivo ricondotto a una visitatrice, risultata contagiata una volta rientrata in una provincia vicino a Shanghai. La data di riapertura non e' stata specificata. A partire da ieri, il parco ha proceduto allo screening del personale e dei visitatori.

Quasi 34 mila persone sono gia' state sottoposte a tampone, ha annunciato il municipio di Shanghai. Tutti i test sono risultati negativi, ma le persone testate devono astenersi dall'andare a scuola o sul posto di lavoro per almeno 48 ore e sottoporsi a ulteriori analisi