Dall'attentato a Daghestan fino a Mosca: l'Isis colpisce la Russia da 9 anni

Nove anni di attentati dell'Isis in Russia

Gli attacchi sul suolo russo da parte dello Stato Islamico non sono una novità: secondo quanto ricostruito da Agi il gruppo jihadista ha iniziato a rivendicare azioni in Russia nel 2015, alcune senza vittime e altre con diversi morti, come quello negli Urali nel 2017, quando l'esplosione di un edificio residenziale provocò 39 morti. Secondo i dati compilati dall'EFE, sia dalle proprie informazioni che da database come quello del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, l'Isis ha rivendicato o è stato responsabile di almeno 14 attacchi in Russia tra il 2015 e il 2019. Quello avvenuto nella sala concerti Crocus City Hall di Mosca è il più sanguinoso mai registrato da allora, ma le azioni dell'Isis in Russia spaziano dall'omicidio di agenti di polizia, al massacro di fedeli in una chiesa, all'esplosione in un supermercato, a sparatorie o un lupo solitario che taglia i pedoni.

2015 - 19 dicembre. Nel primo attacco rivendicato dall'Isis sul suolo russo, un uomo ha sparato a 11 turisti e ne ha ucciso uno mentre visitavano la cittadella Naryn-Kala di Derbent, nella Repubblica del Daghestan.

2016 - 17 agosto. Due uomini hanno aggredito un agente di polizia con pistole e asce a un posto di blocco nel sobborgo di Balashikha a Mosca, e sono stati uccisi dagli agenti. Un poliziotto è rimasto gravemente ferito. -

23 ottobre. Due uomini hanno sparato a un agente di polizia che stava ispezionando la loro auto a Nizhny Novgorod. Il poliziotto ha risposto al fuoco uccidendo i due aggressori. L'Isis ha rivendicato l'attacco, affermando che si trattava di due "soldati dello Stato islamico".

17 dicembre. Due presunti militanti dell'Isis hanno accoltellato un agente di polizia a Grozny, in Cecenia, e hanno usato la sua pistola e un'auto rubata per uccidere tre agenti di polizia. Sebbene l'Isis non abbia rivendicato l'azione, il Dipartimento di Stato americano afferma che sono stati reclutati da un comandante Daesh in Siria e sono stati diffusi video in cui giuravano fedeltà al gruppo.

2017 - 24 marzo. Un gruppo di sospetti affiliati all'Isis ha attaccato una postazione della Guardia nazionale russa a Grozny, provocando la morte di sei soldati e sei aggressori. L'Isis non ha rivendicato la responsabilità, ma gli Usa gli attribuiscono l'attentato.

4 aprile. Due agenti di polizia russi muoiono in una sparatoria nella città meridionale di Astrakhan, in un'azione poi rivendicata dall'IS. - 19 agosto. Un giovane di 19 anni della città siberiana di Surgut vaga per le strade con un coltello e ferisce sette persone, prima di essere ucciso dalla polizia. L'attacco, rivendicato dall'Isis,è avvenuto il giorno dopo attacchi simili avvenuti in Finlandia e Germania, dove diverse persone sono state accoltellate.

27 dicembre. Un'esplosione in un supermercato della catena Perekriostok a San Pietroburgo, ferisce una ventina di persone. La bomba, che aveva una potenza equivalente a 200 grammi di trilite, non provoca gravi danni all'edificio. L'Isis rivendica l'attentato.

2018 - 8 febbraio. Un uomo armato spara indiscriminatamente all'esterno di una chiesa nella cittadina di Kizliar contro una folla di persone che celebravano la festa russa di Masletnisa, simile al Carnevale. Cinque persone muoiono e altre cinque rimangono ferite. Rivendicato lo stesso giorno dall'Isis. - Maggio. L'Isis rivendica tre attacchi, uno a Neftekamsk, un altro a Nizhny Novgorod e un terzo in Daghestan. Affermano di aver attaccato agenti di polizia e un santuario sufi, senza fare vittime. -

31 dicembre. Un'esplosione in un edificio residenziale nella città russa di Magnitogorsk, negli Urali, provoca 39 morti. Al momento della tragedia si credeva che l'edificio fosse crollato a causa di un'esplosione di gas, ma giorni dopo l'Isis ne rivendica la responsabilità, affermando di aver ucciso 39 "crociati" russi. 2019 - 8 aprile. Un'esplosione a Kolomna, vicino a Mosca, rivendicata dal'Isis non fa vittime. -

1 luglio. Un uomo uccide un agente di polizia con un coltello a un posto di blocco nel distretto ceceno di Achkhoy-Martonovsky e viene colpito a morte da un altro poliziotto. L'Isis rivendica l'attentato.