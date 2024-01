Danimarca, la regina Margrethe ha abdicato: il figlio è re Federico X

La regina Margrethe di Danimarca ha formalmente abdicato cedendo il trono al figlio, che diventa re Federico X. Oltre 100mila persone hanno partecipato all'evento. La sovrana 83enne ha firmato la sua dichiarazione di abdicazione al Consiglio di Stato nel Palazzo di Christiansborg, con il figlio 55enne seduto alla sua destra. Tra la folla che l'ha acclamata è comparso un piccolo pupazzo a forma di canguro, perché la neo regina Mary è nata a Hobart, in Tasmania (Australia). Con indosso un abito color magenta, Margrethe ha firmato la sua abdicazione. Dopo averlo fatto, si è alzata e ha fatto cenno al figlio di prendere il suo posto e ha detto "Dio salvi il re" mentre lasciava la stanza.

Danimarca, oltre 100mila sudditi per Federico X: "Spero di essere re che unisce"

"La mia speranza è di diventare un re unificante. E' un compito a cui mi sono avvicinato per tutta la vita. E' un compito che intraprendo con orgoglio, rispetto e gioia''. Sono le prime parole di Federico X, nuovo re della Danimarca, pronunciate dal balcone del Palazzo Christiansborg, sede del Parlamento di Copenaghen, davanti a oltre 100mila sudditi in giubilo che lo hanno accolto con applausi. Il re, visibilmente emozionato, ha anche reso omaggio alla regina madre Margherita II che ha abdicato oggi, definendola una reggente ''straordinaria''. Poco prima la premier Mette Frederiksen lo aveva proclamato re pronunciando tre volte la formula "Lunga vita al re Federico il decimo" di Danimarca, Groenlandia e Isole Faroe. La nuova regina Mary, nata in Australia, ha quindi raggiunto Federico X sul balcone insieme ai quattro figli, tra i quali il nuovo principe ereditario Christian. Attivista per i diritti delle donne, Mary ha baciato il nuovo monarca davanti ai sudditi.

Mattarella: "Auguri a Sua Maestà Federico X per un prospero regno"

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato a Sua Maestà Federico X, re di Danimarca, scrive: "La proclamazione quale Re di Danimarca mi offre la gradita opportunità di porgere a Vostra Maestà, a nome della Repubblica italiana e mio personale, i più fervidi auguri per un lungo e prospero regno al servizio del popolo danese, cui per oltre cinquant'anni la regina Emerita Margrethe ha dedicato le sue migliori energie - conclude il capo dello Stato - con esemplare dedizione".