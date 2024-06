Danimarca: premier Frederiksen presa a pugni a Copenaghen, "scioccata"

Danimarca: premier presa a pugni a Copenaghen, "scioccata"

La premier danese, la socialdemocratica Mette Frederiksen, e' stata picchiata con pugni oggi nel centro di Copenaghen: l'aggressore stato arrestato. La premier, secondo quanto riferisce la stampa danese, e' sotto choc.

L'unica indicazione sulle condizioni della premier, che non sono gravi, e' che e' rimasta "scioccata" dall'aggressione, ha fatto sapere il suo staff. Secondo le ricostruzioni di stampa, la leader danese stava concludendo la campagna elettorale a due giorni dal voto per il rinnovo del Parlamento europeo nella centrale piazza Kultorvet, nella capitale, quando e' stata colpita a pugni da un uomo. La sua identita' non e' stata rivelata, ed e' stato subito arrestato dalla polizia. "Che brutto colpo.

La Danimarca non e' cosi'", ha scritto il ministro della Difesa e leader dei liberali Troels Lund Poulsen. Il presidente del Partito popolare danese, Morten Messerschmidt, esprime tutta "simpatia e sostegno" a Frederiksen e sottolinea che "la violenza non e' mai accettabile".

Danimarca: Meloni, turbata per aggressione a premier danese, a lei la mia solidarietà

"Sono turbata dalla notizia dell'aggressione al primo ministro danese Mette Frederiksen. Un intollerabile atto di violenza che rappresenta un attacco al cuore dei valori democratici. Alla collega Mette tutta la mia solidarieta'". Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni.