Danimarca, servizio militare obbligatorio per le donne. Ue in modalità guerra

La Danimarca introduce il servizio militare obbligatorio per le donne

Non solo economia di guerra. L'Europa si avvicina a passi nemmeno troppo lenti verso una mobilitazione generale di fronte al rischio di un conflitto che non sembra più così remoto come poteva apparire fino a qualche tempo fa. Basti pensare alle nuove minacce sull'uso di armi nucleari da parte di Vladimir Putin e l'ostilità con cui sono state accolte le parole di Papa Francesco che ha invitato l'Ucraina a negoziare. L'Europa nord centro orientale è come sempre la prima a muoversi sul fronte della difesa, anche perché si tratta della regione più imposta alle turbolenze e alle tensioni tra occidente e Mosca.

Ed ecco allora che la Danimarca ha annunciato che intende arruolare le donne per il servizio militare, diventando uno dei pochi paesi che richiedono alle donne di prestare servizio nelle forze armate. "Una coscrizione più solida, che includa la piena uguaglianza di genere, deve contribuire a risolvere le sfide della difesa, alla mobilitazione nazionale e al personale delle nostre forze armate", ha affermato il ministro della Difesa Troels Lund Poulsen in una conferenza stampa.

Parlando accanto a Poulsen, la prima ministra Mette Frederiksen ha affermato che la Danimarca estenderà il periodo di servizio sia per gli uomini che per le donne da quattro a 11 mesi come parte di una revisione dell'esercito del paese. Investirà inoltre in sistemi di difesa aerea terrestre e in una brigata di fanteria composta fino a 6.000 soldati entro il 2028.

Le donne in Danimarca possono già offrirsi volontarie per il servizio militare. Nel 2023 costituivano circa un quarto del gruppo. Ma con questa mossa la Danimarca è ora il primo paese in Europa ad introdurre la coscrizione obbligatoria femminile dopo l'inizio della guerra in Ucraina. Secondo i dati ufficiali, l'esercito danese è composto da 7.000 a 9.000 soldati professionisti, esclusi i coscritti in fase di addestramento di base. Il servizio militare obbligatorio si applica agli uomini di età superiore ai 18 anni. Tuttavia, ricorda Politico, poiché ci sono abbastanza volontari, non tutti i giovani vengono arruolati ma si tiene una sorta di lotteria.

La Danimarca è uno dei membri fondatori della Nato e un importante sostenitore dell’Ucraina nel suo sforzo di respingere l’invasione della Russia. E Copenaghen è anche uno dei pochi paesi che riforniscono Kiev di aerei da caccia F-16, la cui consegna è prevista quest’estate. La Danimarca ha speso circa l’1,4% del suo prodotto interno lordo per la difesa nel 2023, ma aumenterà la spesa per la difesa di 5,4 miliardi di euro nei prossimi cinque anni per raggiungere l’obiettivo del 2% della Nato.

La mossa sul servizio militare per le donne, peraltro in vigore anche nelle vicine Norvegia e Svezia da alcuni anni, potrebbe presto essere imitato da altri paesi in un'Europa che sta arrivando a un brusco risveglio dopo l'illusione che i tempi di pace avrebbero potuto durare per sempre.