Trump posa al cimitero di Arlington. Rissa tra lo staff e un dipendente

Membri dello staff della campagna di Donald Trump hanno spintonato e insultato verbalmente un dipendente del cimitero





I membri dello staff di Trump hanno riferito di una rissa al cimitero di Arlington durante un servizio fotografico. L'incidente è avvenuto dopo che Donald Trump ha preso parte a una cerimonia per i 13 militari statunitensi uccisi in un attentato suicida del 2021 a Kabul. I funzionari del cimitero militare nazionale di Arlington - scrive il 'Guardian' - hanno presentato un rapporto sul comportamento dei membri dello staff della campagna di Donald Trump che, secondo quanto riferito, hanno spintonato e insultato verbalmente un dipendente durante un "volgare" servizio fotografico per il candidato repubblicano alla presidenza.

Le autorità hanno confermato che lunedì si è verificato uno scontro nel cimitero della Virginia, dopo che l'ex presidente ha partecipato a una cerimonia di deposizione di una corona di fiori in memoria dei 13 militari statunitensi uccisi in un attentato suicida del 2021 a Kabul, in Afghanistan.

In una dichiarazione, Arlington ha ammesso che uno dei suoi rappresentanti è stato coinvolto nella lite con due membri dello staff di Trump, dicendo loro che solo ai rappresentanti del cimitero è consentito di girare video e scattare fotografie nella Sezione 60, un'area in cui sono sepolte le recenti vittime statunitensi provenienti principalmente dall'Iraq e dall'Afghanistan. "La legge federale proibisce le campagne politiche o le attività elettorali all'interno dei cimiteri militari nazionali dell'esercito, compresi fotografi, creatori di contenuti o qualsiasi altra persona che vi partecipi per scopi o a diretto supporto della campagna di un candidato politico di parte", si legge nella dichiarazione, aggiungendo che "è stato presentato un rapporto" sull'incidente. Mark Esper, ex Segretario alla Difesa sotto Donald Trump, ha detto alla CNN che sperava che la presunta lite tra lo staff dell'ex presidente e un funzionario del cimitero nazionale di Arlington fosse sottoposta a indagine, affermando tuttavia che il sito del cimitero non dovrebbe mai essere utilizzato per "scopi politici di parte".