Dopo Trump anche Putin proposto per il Nobel della Pace 2021.

In corsa per il Nobel per la Pace 2021 quest’anno, a fianco del Presidente americano Donald Trump, ci sarà un altro nome eccellente, niente di meno quello del presidente russo Vladimir Putin. La notizia è stata comunicata dallo scrittore sovietico Serguei Komkov nel corso di una conferenza stampa.

‘Putin è il nostro aspirante numero uno. La proposta è stata inviata il 9 settembre ed il 10 è stata ricevuta dal Comitato per i Nobel a Oslo’ ha confermato lo scrittore.

Komkov, direttore della rivista ‘ President’ ha spiegato che, solo dopo la sua proposta, un parlamentare norvegese ha proposto allo stesso premio il Presidente degli Stati Uniti per il suo appoggio all’accordo storico tra Israele ed Emirati Arabi.

L’iniziativa è sostenuta dalle principali personalità della cultura e della scienza russa.

Fra le motivazioni si legge che ‘ Putin, come Presidente di uno dei principali Paesi del mondo ha sempre fatto il massimo sforzo per mantenere la pace e la tranquillità non solo sul proprio territorio ma anche nei confronti di tutti i conflitti che crescono nel pianeta’.

Inoltre il Presidente Putin, sempre secondo le motivazioni inviate al Premio Nobel, durante la pandemia da Coronavirus ha ordinato l’invio di aiuti umanitari in quasi una trentina di Paesi tra cui gli Stati Uniti, la Cina,il Venezuela, l’Italia e l’Iran.

Inoltre il Presidente ha dimostrato una grande attenzione e sensibilità ai valori umanitari e religiosi includendo la parola ‘ Dio’ nella Costituzione russa. Proposta approvata dai russi in uno specifico referendum del 1 luglio.

A proposito di questa designazione il portavoce del Cremlino ha comunicato che 'se il Presidente lo ricevesse sarebbe fantastico ma se ciò non avvenisse non succederà niente’.

Già nel 2014 Putin fu proposto per il Nobel della Pace per aver presentato un piano per smantellare l’arsenale chimico siriano evitando così un intervento militare dell’Occidente.

Fino ad ora solo due russi hanno ottenuto il Nobel della Pace, lo scienziato dissidente Andrei Sajarov e l’ultimo Presidente russo Michael Gorbaciov che avrebbe il diritto a promuovere la candidatura di Putin ma difficilmente lo farà. Troppe sono state le sue critiche alla Presidenza dell’attuale numero uno.