Elezioni in Germania: gli account social falsi e bot di tutti i partiti

Elezioni in Germania, tutti gli account social falsi partito per partito

I social network sono strumento centrale in ogni vicenda politica, comprese le elezioni in Germania. Da X ad instagram, da TikTok a facebook e non solo le discussioni legate alla campagna elettorale sono sempre più frequenti ed in molti casi ritenute fondamentali per il condizionamento dell'opinione pubblica, soprattutto per il popolo degli indecisi che possono quindi stabilire l'esito della sfida elettorale.

In occasione del voto tedesco, Cyabra - azienda specializzata nel monitoraggio dei social media e dei siti per rilevare disinformazione e altre minacce online, in collaborazione con Arcadia, agenzia di social listening- ha scoperto un totale di mille account falsi, che hanno messo in piedi una campagna di disinformazione con l’obiettivo di manipolare le percezioni degli utenti tedeschi in vista del voto.

Gli account falsi, partito per partito

AFD

Il partito di estrema destra è il più esposto a queste attività. Sono stati infatti scoperti 827 account social che fanno da volano di tutti i post di Alice Weidel, la leader del partito; di questi ben 194, il 23% del torale, sono profili Fake, falsi, gestiti con grande probabilità da paesi stranieri interessati a far crescere la popolarità di Afd.





SPD

Il partito dell'ex Cancelliere, Olaf Scholz, di centrosinistra non è lontano nei numeri da Afd, anzi. La differenza è minima, solo un punto percentuale. Degli 878 profili scoperti ben 197 sono fake, pari al 22%.





VERDI

Anche i Verdi hanno una bella fetta dei loro social derivati da account fake; dei 952 analizzati 147 sono stati quelli creati da Bot esterni, pari al 15%





“Questi account falsi hanno diffuso centinaia di post fuorvianti, amplificando le narrazioni a favore del partito guidato da Alice Weidel e attaccando gli oppositori politici, per creare l'illusione di un diffuso sostegno nei confronti della formazione dell’ultra-destra - spiega Domenico Giordano, fondatore di Arcadiacom.it - L’intento dei post pubblicati dai profili fake è stato quello di pilotare strategicamente le narrazioni pro-AfD , minando la credibilità degli oppositori e distorcendo la percezione pubblica alla vigilia delle elezioni”.