Elezioni Liberia, l'ex campione Weah non fa più gol e finisce ko alle urne

Weah ammette la sconfitta alle elezioni presidenziali in Liberia

Il presidente uscente della Liberia George Weah ha ammesso la sconfitta nelle elezioni presidenziali di martedì e si è congratulato con l'avversario Joseph Boakai, la cui vittoria è stata confermata sabato con i nuovi dati della commissione elettorale. L'esito democratico di queste elezioni rompe con la serie di colpi di Stato che si sono verificati negli ultimi mesi nella regione.

"Questa sera, la CDC (il partito di Weah) ha perso le elezioni, ma la Liberia ha vinto. Questo è un momento di eleganza nella sconfitta", ha dichiarato Weah, ex stella del calcio eletta nel 2017, in un discorso alla radio pubblica venerdì sera. "Ho parlato con il presidente eletto Joseph Boakai per congratularmi con lui per la sua vittoria", ha detto Weah.

I risultati pubblicati oggidalla commissione elettorale, che rappresentano il 99,98% dei seggi, hanno dato il 50,64% a Boakai, 78 anni, e il 49,36% a Weah, che ha leggermente aumentato il suo punteggio. Tuttavia, venerdì sera Weah ha ammesso che non sarebbe stato in grado di recuperare il distacco. I dati pubblicati venerdì dalla Commissione elettorale, che rappresentano oltre il 99% dei seggi, davano il 50,89% a Boakai e il 49,11% a Weah. Boakai aveva un vantaggio di poco più di 20.000 voti. Martedì sono stati chiamati alle urne circa 2,4 milioni di liberiani e l'affluenza ha superato il 65%, secondo i dati pubblicati sul sito web della Commissione elettorale.

Oltre alla scelta della persona che dovrà guidare questo Paese in cerca di stabilità dopo anni di guerra civile e l'epidemia di ebola, una delle questioni in gioco nelle elezioni era lo svolgimento pacifico e regolare delle elezioni e l'accettazione dei risultati, in un momento in cui la democrazia è minata da una successione di colpi di Stato in Mali, Burkina Faso, Guinea e Niger. Lo scrutinio si è tenuto vent'anni dopo la fine delle guerre civili in Liberia, che hanno causato più di 250.000 vittime tra il 1989 e il 2003 e il cui ricordo è ancora vivo in questo Paese dell'Africa occidentale.