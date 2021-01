Elezioni Portogallo, Marcelo Rebelo De Sousa confermato presidente al 1° turno

Il presidente portoghese Marcelo Rebelo de Sousa, appoggiato da destra moderata e socialisti, è stato rieletto con il 61,6% dei voti, secondo i risultati parziali che coprono il 98% dei collegi elettorali. La socialista Ana Gomes e il candidato di estrema destra Andre Ventura (Chega) sono arrivati quasi appaiati al secondo e terzo posto. Sorprende in particolare la performance dell'esponente della destra radicale, alleata della Lega.

Il Portogallo ha i tassi più alti al mondo di nuove infezioni quotidiane da coronavirus e di morti ogni 100mila abitanti, secondo un conteggio della Johns Hopkins University, e il suo sistema sanitario pubblico è attualmente sotto enorme pressione. Ma Rebelo de Sousa, 72 anni, ha sempre mantenuto un'alta popolarità ed sempre stato considerato il chiaro favorito del voto. Professore di diritto ed ex personaggio televisivo, come presidente ha costantemente ottenuto un punteggio di approvazione del 60% o più. Noto per le sue strette di mano vigorose, come quella riservata a Donald Trump.