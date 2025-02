Elezioni presidenziali in Ecuador, nulla di fatto: Noboa e Gonzalez al ballottaggio il 13 aprile

Ecuador, Noboa e Gonzalez al ballottaggio il 13 aprile

Le elezioni presidenziali in Ecuador si decideranno al ballottaggio domenica 13 aprile, quando si sfideranno nuovamente il presidente in carica e candidato alla rielezione, Daniel Noboa, e la candidata dell'opposizione, Luisa González, che partecipò già al ballottaggio delle elezioni straordinarie del 2023. Nel primo turno di ieri, Noboa e González hanno concentrato l'88,27% dei voti validi, il che conferma l'alta polarizzazione nel Paese fin dalla campagna elettorale, che ha sempre ruotato attorno ai due nonostante la presenza di altri 14 candidati. Con l'83,75% dei voti scrutinati, Noboa ha il 44,63% e González il 43,81%.

Ecuador, arrestate 602 persone durante le presidenziali

La polizia nazionale dell'Ecuador ha riferito che durante la giornata elettorale di ieri sono state arrestate 602 persone con mandati di cattura pendenti per vari reati, tra cui stupro, traffico di droga, omicidio, abusi sessuali, rapina, possesso e porto di armi e frode. Ha inoltre reso noto che per motivi strettamente elettorali ha emesso 916 citazioni a comparire davanti all'autorità e ha arrestato 16 persone per voto falso (sette), falsificazione e uso di documenti falsi (due) e furto di identità (sette). Tra le persone convocate a comparire davanti alle autorità ci sono 876 persone per aver violato la cosiddetta "legge secca", che proibisce il consumo di bevande alcoliche da venerdì scorso ad oggi. Altre 28 persone sono inoltre state convocato per aver votato in stato di ebbrezza, sei per aver fatto propaganda elettorale in giorni proibiti, quattro per aver fatto propaganda all'interno del seggio elettorale e due per aver alterato o disturbato lo svolgimento delle votazioni. Da parte sua, il Servizio di sicurezza integrata è intervenuto in merito alle 5.630 emergenze segnalate domenica, giorno delle elezioni generali in Ecuador.