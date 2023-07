Elezioni Spagna, l'ambasciatore Terracciano evoca l'ascesa della destra

Elezioni Spagna, l'ambasciatore Pasquale Terracciano evoca l'ascesa della destra: "Il voto chiuderà un ciclo politico"

La Spagna si appresta a chiudere un ciclo politico, a guida socialista, per abbracciarne un altro, a guida popolare, probabilmente condizionato dalla destra. A fare quest'analisi è Pasquale Terracciano - direttore generale presso il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionali, già ambasciatore italiano a Madrid, Mosca e Londra - il quale racconta all'agenzia Agi le sue previsioni a tre giorni dal voto per il rinnovo delle Cortes Generales, il parlamento bicamerale spagnolo.

In un’intervista sugli scenari che si potrebbero delineare all’indomani delle elezioni politiche (anticipate dal premier socialista uscente, Pedro Sánchez) l’ambasciatore evoca "sondaggi che vanno tutti nella stessa direzione e indicano che la Spagna sta per chiudere un ciclo politico per aprirne un altro". A darsi battaglia saranno principalmente tre partiti: a centro-sinistra c’è il Psoe, il Partito socialista operaio spagnolo guidato dal presidente uscente. Espressione del centro-destra è invece il Pp, il Partito popolare, a cui i principali sondaggi attribuiscono ancora un discreto margine di vantaggio. E poi c'è Vox, il partito di estrema destra che ha l’appoggio di Giorgia Meloni.