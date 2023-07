Meloni interviene al comizio e tira la volata a Vox: "Governerete la Spagna"

Spagna, Meloni al comizio di Vox: "Siamo noi di destra a difendere i più deboli non la sinistra"

Giorgia Meloni torna a parlare ad un comizio di Vox, questa volta la premier lo fa attraverso un video trasmesso durante la manifestazione a Valencia per sostenere l'ultradestra in vista delle elezioni che si terranno in Spagna il prossimo 23 luglio. "Sono convinta - dice la premier- che il risultato delle politiche spagnole può contribuire a segnare un cambio di passo anche nella politica dell'Europa. La vittoria di Fratelli d'Italia e del centrodestra italiano è stata vissuta come un momento di speranza per tutti i conservatori europei, perché governando si può dimostrare, con i fatti, la falsa narrativa che è stata fatta contro i partiti conservatori e aprire gli occhi a molte altre persone. In Italia stiamo difendendo gli interessi degli italiani e sono sicura che dal 23 di luglio, lo stesso si potrà fare in Spagna con un governo di patrioti con Vox".

"La sinistra europea - prosegue Meloni - non difende i deboli, noi sì". Gli spagnoli sono un gran popolo e sapranno riconoscere chi vale sul serio. La sinistra europea e internazionale non può difendere i deboli e i lavoratori, noi sì, perché diciamo la verità. In Italia abbiamo una pressione migratoria molto forte. Ci vorrà tempo ma sono sicura che la nostra ricetta è quella giusta. Difendiamo - continua la premier italiana - la natura ma anche l'uomo".