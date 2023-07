Mafia, Mantovano sconfessa Nordio: "Concorso esterno? Altre le priorità"

Giustizia, Mantovano: "Concorso esterno in associazione mafiosa? Altri i temi da affrontare"

"Io affronterei i problemi determinati dalla giurisprudenza dell'oggi" e "nella direzione di rendere sempre più chiara e incontrovertibile la materia del contrasto alla criminalità mafiosa". Risponde così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, a una domanda sull'intenzione del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, di modificare il reato concorso esterno in associazione mafiosa. Cosa che ha sollevato allarme da più parti, non ultima la richiesta a Nordio di fermarsi arrivata da Maria Falcone e Salvatore Borsellino.

"Non riaprirei altri discorsi", aggiunge Mantovano ricordando che "sul concorso esterno la giurisprudenza è consolidata", mentre bisognerebbe prestare attenzione alla "recentissima" sentenza della Corte di Cassazione che "mette in discussione il concetto di criminalità organizzata". Spiega il sottosegretario: "C'è una recentissima sentenza della Corte di Cassazione che mette in discussione il concetto di criminalità organizzata. Mettere in discussione questa nozione significa creare un certo allarme in tutto il sistema perché ci sono le aggravanti speciali, i benefici penitenziari, le pene e così via".

"Probabimente interverranno le Sezioni Unite perché la sentenza è un po' distonica rispetto a quanto era consolidato ma prima che intervengano le Sezioni Unite, nel frattempo, a livello di applicazione delle norme nei tribunali c'è un notevole disorientamento. Quindi io mi occuperei più di questo, non riaprirei altri discorsi", prosegue Mantovano.