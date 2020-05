Elezioni Usa, Biden più apprezzato di Trump secondo il sondaggio della CNN

‘Biden al momento ha un vantaggio di 5 punti percentuali sul rivale Trump che però sembra essere più forte in quegli Stati decisivi che potrebbero fare la differenza nella competizione’ è il risultato dell’ultimo sondaggio condotto da SSRS per la CNN.

Nel nuovo sondaggio il 51% degli intervistati ha dichiarato di preferire il candidato democratico, mentre solo il 46% voterebbe per Donald Trump.

A livello politico il 95% dei Democratici riserverebbe il voto a Joe Biden e analogamente farebbero i Repubblicani per Trump.

Tra gli Indipendenti i favori sono abbastanza simili 50% per Trump e 46% per Biden.

L’ex vicepresidente di Obama continua a mantenere un buon vantaggio tra il pubblico femminile (55% per Biden contro il 41% per Trump) e fra i votanti di colore ( 69% e 26% rispettivamente).

I due avversari risultano più vicini nei consensi nel cluster degli uomini ( 50% Trump e 46% Biden) e tra i bianchi ( 55% e 43% a favore di Trump).

Nel sondaggio si vede che Joe Biden è favorito tra i votanti over 45 di ben 6 punti percentuali mentre sotto i 45 anni i due avversari sono appaiati ( 49% Biden e 46% Trump).

Il cavallo di battaglia di Trump è sempre stata l’economia e i risultati del sondaggio lo confermano. Infatti il 54% degli intervistati è convinto che il Presidente sappia gestire il sistema economico mentre solo il 42% è favorevole a Biden.

Sicuramente la gestione della crisi da Coronavirus non ha favorito il Presidente americano che viene considerato dal 45% degli americani insufficiente mentre il 51% sarebbe favorevole a Biden.

Ed anche sulla gestione sanitaria Biden è chiaramente in vantaggio sui votanti 54% contro 42% a favore di Biden.

E come sono valutate le caratteristiche personali dei due candidati?

Per quanto riguarda resistenza e trasparenza Trump ottiene il 49% dei consensi contro il 46% per Biden.

Sulla capacità di unire il Paese e non dividere il 55% premia Biden e solo il 38% è favorevole a Trump.

Uguale risultato su trasparenza e onestà 53% per Biden e 38% per Trump. E stesse percentuali premiano Biden sulla capacità di gestire una crisi o di governare in maniera più efficiente.

Un altro aspetto molto apprezzato dagli intervistati del sondaggio è la possibilità che Biden possa scegliere un vicepresidente donna.

Partita ormai chiusa? A vedere i risultati sembrerebbe di si ma la corsa è ancora lunga e il peso di Stati importanti che sembrerebbero al momento essere a favore di Trump potrebbe fare la differenza.