Elezioni Usa 2024 brogli, Trump denuncia "frodi per far vincere Harris". E i numeri gli danno ragione: eccoli

L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha denunciato presunti brogli nella gestione e nel conteggio dei voti anticipati in Pennsylvania, uno degli Stati da cui dipendera' l'esito delle elezioni presidenziali in programma il 5 novembre. "La Pennsylvania sta barando e la stanno cogliendo sul fatto, a livelli raramente visti in passato. Denunciate le frodi alle autorita'. Le forze dell'ordine devono agire, ora!", ha scritto l'ex presidente sul social media Truth. Le affermazioni di Trump hanno innescato polemiche immediate e contribuito ad alimentare il clima di forte tensione che grava sul Paese in vista del voto, richiamando i drammatici avvenimenti seguiti alle elezioni presidenziali del 2020: sconfitto da Joe Biden, Trump denuncio' anche allora presunti brogli, e le polemiche culminarono nel famigerato assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. Per quanto riguarda la Pennsylvania, Trump sembra aver fatto riferimento a recenti notizie di moduli per la registrazione degli elettori potenzialmente fraudolenti rispediti al mittente nelle contee di Lancaster e York, oltre a denunce non comprovate di seggi per il voto anticipato chiusi prima dell'orario prestabilito.

Durante recenti comizi, l'ex presidente e' tornato anche ad esprimere dubbi in merito all'affidabilita' dei sistemi per il voto elettronico. Infine, nelle scorse ore ha alimentato tensioni anche un episodio che ha visto protagonista "Wnep", una stazione televisiva della Pennsylvania affiliata all'emittente "Abc News": ieri, nel corso della sua programmazione ordinaria, l'emittente televisiva ha fatto inspiegabilmente comparire in sovraimpressione i "risultati definitivi" delle elezioni in programma nello Stato la prossima settimana, attribuendo alla democratica Kamala Harris la vittoria col 52 per cento dei voti contro il 49 per cento di Trump. "Wnep" si e' successivamente scusata, sostenendo si trattasse di una "prova generale" con "dati casuali" parte dei preparativi in vista del giorno delle elezioni.



