Usa 2024, Salvini ad Affaritaliani.it: "Con Trump presidente più vicina la pace in Ucraina e in Medio Oriente"

"Osserviamo il voto negli Stati Uniti con grande attenzione: in ogni caso, rispetteremo la libera scelta dei cittadini americani (a differenza di chi urla “al fascismo” sia a Roma che a Washington) ma una vittoria di Donald Trump avvicinerebbe la pace sia in Ucraina che in Medio Oriente, e per me questo è un valore supremo". Con queste parole Matteo Salvini, segretario della Lega, vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, interpellato da Affaritaliani.it, commenta il sondaggio realizzato dall'istituto Lab21.01 - per Affaritaliani.it - sulle elezioni presidenziali di martedì 5 novembre negli Stati Uniti d'America, secondo il quale il 58,9% degli italiani, se fosse un cittadino statunitense, voterebbe Donald Trump mentre a scegliere Kamala Harris è solo il 41,1% degli intervistati.



