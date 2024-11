Usa 2024, Trump presidente. Gli italiani non hanno dubbi: rivogliono Donald e bocciano Kamala Harris

Il 58,9% degli intervistati, alla domanda su chi voterebbe per la Casa Bianca se fosse un cittadino statunitense risponde Trump



Gli italiani non hanno dubbi e vogliono il ritorno di Donald Trump alla guida degli Stati Uniti d'America. Alla viglia delle elezioni presidenziali Usa, Affaritaliani.it pubblica in esclusiva il sondaggio realizzato da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01. Il 58,9% degli intervistati, alla domanda su chi voterebbe per la Casa Bianca se fosse un cittadino statunitense risponde Trump. La vittoria del candidato repubblicano, almeno secondo la volontà degli italiani, è netta e chiara. Per la democratica e vice di Joe Biden, Kamala Harris, si esprime a favore soltanto il 41,1% del campione.



Tra i partiti, nelle intenzioni di voto, Fratelli d'Italia resta saldamente sopra quota 30% così come la Lega rimane davanti a Forza Italia. Crollo del Pd al 21,5%, in calo anche i 5 Stelle mentre sale Alleanza Verdi Sinistra.













