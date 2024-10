Usa 2024, Trump nettamente favorito su Harris. I bookmaker britannici stravolgono i sondaggi: nessun testa a testa

Usa 2024: William Hill quota la vittoria alle elezioni di Trump 1.50 mentre il successo di Harris è dato a 2.70





William Hill è probabilmente il più grande e famoso bookmaker al mondo. Fondato nel 1934 nel Regno Unito, oggi presente anche in Italia, e quotato alla Borsa di Londra. E quando ci sono di mezzo i soldi, come nelle scommesse non si scherza mai (come insegnano i giornalisti con una lunga esperienza).

Secondo le quota aggiornate a questa mattina di William Hill sulle elezioni presidenziali Usa di martedì prossimo, 5 novembre, Donald Trump è nettamente favorito sulla vice-presidente uscente Kamala Harris. Altro che testa a testa e battaglia all'ultimo voto tra l'ex inquilino della Casa Bianca, candidato repubblicano, e la numero due di Joe Biden.

William Hill quota la vittoria alle elezioni di Trump 1.50 mentre il successo di Harris è dato a 2.70. In sostanza chi scommette su The Donald 10 euro, in caso di vittoria, ne vince 15 e chi punta invece 10 euro sulla candidata democratica porta a casa ben 27 euro. Un margine enorme, quasi il doppio a favore di Trump.

Fonti del Partito Democratico che hanno contatti diretti con gli Stati Uniti e che seguono da mesi la campagna elettorale Usa, contattate da Affaritaliani.it, parlano di un "forte pessimismo" nel quartier generale di Harris e di un "chiaro vantaggio" di Trump nei cosiddetti 'swing state' ovvero gli stati decisivi dove si gioca davvero la corsa alla Casa Bianca.

A penalizzare ulteriormente Harris è stata anche l'ultima gigantesca gaffe di Biden. La CNN riferisce quanto detto dall'inquilino della Casa Bianca in una telefonata con un gruppo di elettori ispanici. Facendo riferimento a quanto affermato da un comico a un evento trumpiano la scorsa domenica, che ha definito Porto Rico "isola galleggiante di spazzatura", il presidente Usa ha detto: "L’unica spazzatura che vedo in giro sono i suoi sostenitori", riferendosi a Trump e aggiungendo che "la sua demonizzazione dei latinos è inaccettabile e antiamericana". I portoricani "che conosco sono persone buone, perbene e onorevoli", ha aggiunto Biden.

L'uscita del presidente Usa ha scatenato un putiferio. La Casa Bianca ha cercato rapidamente di ripulire le dichiarazioni di Biden, con il portavoce Andrew Bates che ha affermato che si riferiva alla ’retorica d’odio' al raduno di New York, non ai sostenitori dell’ex presidente. Ma ormai il danno è fatto.