Sanità, Schillaci: "Assumeremo 10 mila infermieri indiani. Liste d'attesa? I soldi le Regioni li hanno ma non li usano"

Sanità, Schillaci annuncia le nuove assunzioni di infermieri, ma non si tratta di italiani: arriveranno dall'India

Il ministro della Salute Orazio Schillaci annuncia l'assunzione di 10mila nuovi infermieri. "Arriveranno dall'India - dice Schillaci a La Repubblica - e ci serviranno per rinforzare gli ospedali, in particolare le specialità mediche più in crisi". Il ministro parla anche dei fondi promessi per la Sanità ma non arrivati. "Se sono deluso dalla manovra finanziaria? Bisogna fare i conti con quello che c’è, seriamente. Per il 2026 avremo maggiori stanziamenti, cioè 5,1 miliardi in più. Quest’anno c’è stato un grande impegno del governo sul cuneo fiscale, che si prende 17,3 miliardi. Come ha detto il ministro Giorgetti, il resto è stato dato alla sanità. Dobbiamo prendere nuovi medici e infermieri e anche pagare meglio. Lo faremo in un piano pluriennale. Comunque, alcune novità ci sono già. Gli infermieri avranno una nuova indennità di specificità".

"Il modello della sanità - prosegue Schillaci a La Repubblica - va cambiato. Bisogna far capire che ci sono discipline affascinanti, come l’anatomia patologica e la radioterapia, sempre più centrali per la cura del tumore, ma poco richieste. I giovani vanno incentivati permettendo loro di fare carriera, eliminando i problemi burocratici, facendoli lavorare davvero. Ci sono chirurghi che iniziano ad operare in piena autonomia a 40 anni. "Al recente G7 della Salute ho parlato con la viceministra indiana. Nel suo Paese ci sono ben 3,3 milioni di infermieri, tantissimi. Vogliamo portarne qua, intanto, circa 10 mila".

"Sulla formazione professionale - garantisce - non ci sono problemi, in India è buona. Da noi mancano 30 mila infermieri e siamo tra gli Stati che li pagano peggio. Vanno rivalutati gli stipendi e date nuove mansioni". Poi una bacchettata alle Regioni che non utilizzano i fondi che già hanno a disposizione. "Sulle liste d’attesa - conclude Schillaci - siamo disposti a dare nuove risorse ma intanto le Regioni devono utilizzare quei 200 mln che non hanno ancora speso".